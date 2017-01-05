Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков в одном из украинских агрохолдингов и изъяла крупные суммы валюты и слитки золота.

Как сообщается на сайте СБУ, следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ относительно завладения управляющим партнером агрохолдинга доли имущества, которая принадлежит другому партнеру,

Обыскам подверглись офисы предприятий, входящих в структуру холдинга, и дома должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Правоохранители изъяли почти 390 тысяч долларов и 10 тысяч евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.

Пятерым должностным лицам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

СБУ не сообщает название холдинга, однако СМИ пишут, что речь идет об "Агрейне". По данным издания "Бизнес", рейдерских захват активов "Агрейна" пытался провести Павел Овчаренко, находящийся в розыске и скрывающийся за границей. Овчаренко вступил в сговор с рядом должностных лиц агрохолдинга.