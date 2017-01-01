Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение на 478,285 млн евро по проекту финансирования импорта компанией природного газа с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передают Українські Новини.

"Последняя подпись в этом году", - написал он в комментарии к фотографии титульного листа кредитного соглашения.

Проект финансирования импорта газа со Всемирным банком предусматривает следующую схему: средства будут привлекаться у 2 коммерческих банков - Citibank и Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка.

В то же время Кабинет Министров предоставил Всемирному банку государственные гарантии на 500 млн долларов по данному проекту.

Как сообщали Українські Новини, Citibank и Deutsche Bank были определены по результатам тендера, проводимого при участии Всемирного банка.

По словам Коболева, стоимость этих кредитных средств меньше 3% годовых.

На заседании 30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку государственную гарантию под обязательства НАК "Нафтогаз Украины", которые возникли после предоставления МБРР кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.