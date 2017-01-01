Бывший председатель наблюдательного совета БТА Банка, гражданин Казахстана Ариф Бабаев стал владельцем 53,54% акций Регион-банка (Харькова).

Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.

18 ноября Национальный банк согласовал Арифу Бабаеву приобретение существенного участия в размере 84,7749% уставного капитала Регион-банка.

По итогам последней проведенной эмиссии Бабаевым уплачено 100% дополнительно выпущенных простых именных акций банка.

Ариф Бабаев, гражданин Казахстана, имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, основную часть которого он получил, работая в ABN AMRO и Royal Bank of Scoltand.

С августа 2015 по июнь 2016 был председателем набсовета украинского БТА Банка.

В конце декабря Бабаев стал владельцем 53,5378% акций банка, тогда как Анатолий Волок уменьшил долю с 71,98% до 37,5663%.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев Регион-банк сократил прибыль на 19% до 1,5 млн гривен.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 81-е место (320,3 млн гривен) среди 100 действующих банков.