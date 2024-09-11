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АНАЛІТИКА

Трансбалканський коридор: оператори ГТС України і Молдови планують збільшити реверс газу

 

"Оператор ГТС України" та молдовський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) планують збільшити гарантовану потужність на одній з міждержавних точок щонайменше до 7 млн кубометрів газу на добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.

"ОГТСУ та VMTG працюють над подальшим розширенням потужностей. У середньостроковій перспективі можливе збільшення і понад 7 млн куб. м на добу, оскільки інфраструктура Трансбалканського трубопроводу вже побудована і подальше збільшення потужності вимагатиме лише нарощення реверсних можливостей по маршруту", - йдеться у повідомленні.

Зараз оператори ГТС створили 1 млн кубометрів гарантованих добових потужностей у бік України, які вже із 1 вересня використовуються для транспортування газу.

Збільшити гарантовану добову потужність до 7 млн кубометрів планується до квітня 2025 року. Для цього ОГТСУ та VMTG повинні реконструювати кілька об'єктів системи транспортування газу уздовж маршруту.

Водночас, в ОГТСУ наголосили на необхідності запровадити конкурентоспроможні та економічно обґрунтовані тарифи для цієї ділянки, щоб підкріпити технічний потенціал Трансбалканського коридору привабливою комерційною моделлю.

Як повідомлялося, у січні ТОВ "Оператор ГТС України" стало одним із підписантів меморандуму про взаєморозуміння, який уклали газотранспортні компанії Центральної та Південно-Східної Європи у межах ініціативи Вертикального коридору. Підписантами меморандуму також є оператори ГТС Молдови, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.
Ключові теги: Молдова
 

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