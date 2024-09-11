Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трансбалканський коридор: оператори ГТС України і Молдови планують збільшити реверс газу
14:18 11.09.2024 |
"Оператор ГТС України" та молдовський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) планують збільшити гарантовану потужність на одній з міждержавних точок щонайменше до 7 млн кубометрів газу на добу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.
"ОГТСУ та VMTG працюють над подальшим розширенням потужностей. У середньостроковій перспективі можливе збільшення і понад 7 млн куб. м на добу, оскільки інфраструктура Трансбалканського трубопроводу вже побудована і подальше збільшення потужності вимагатиме лише нарощення реверсних можливостей по маршруту", - йдеться у повідомленні.
Зараз оператори ГТС створили 1 млн кубометрів гарантованих добових потужностей у бік України, які вже із 1 вересня використовуються для транспортування газу.
Збільшити гарантовану добову потужність до 7 млн кубометрів планується до квітня 2025 року. Для цього ОГТСУ та VMTG повинні реконструювати кілька об'єктів системи транспортування газу уздовж маршруту.
Водночас, в ОГТСУ наголосили на необхідності запровадити конкурентоспроможні та економічно обґрунтовані тарифи для цієї ділянки, щоб підкріпити технічний потенціал Трансбалканського коридору привабливою комерційною моделлю.
Як повідомлялося, у січні ТОВ "Оператор ГТС України" стало одним із підписантів меморандуму про взаєморозуміння, який уклали газотранспортні компанії Центральної та Південно-Східної Європи у межах ініціативи Вертикального коридору. Підписантами меморандуму також є оператори ГТС Молдови, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
|Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви
|Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
|Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм