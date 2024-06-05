Парламент Словенії підтримав визнання Палестини

Народні збори Словенії ввечері 4 червня проголосували за визнання Палестини "незалежною і суверенною державою", завершивши останній формальний крок на цьому шляху.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Delo.

За проєкт рішення уряду Словенії про визнання Палестинської держави проголосували 52 з 53 присутніх депутатів парламенту.

Теоретично голосуванню мала завадити пропозиція про консультативний референдум, подана напередодні опозиційною Словенською демократичною партією (SNS). Вона стверджувала, що тепер парламент має повернутись до питання про визнання Палестини через 30 днів.

Натомість урядова коаліція заявила, що регламент не визначає чіткий строк у 30 днів - йдеться лише про період "не більш як 30 днів", тому проголосувала за визнання Палестини в той же день, що й відхилила пропозицію SNS про референдум.

Саме тому опозиція бойкотувала фінальне голосування, за підсумками якого Словенія стала 147-м членом Організації Об'єднаних Націй, який визнав Палестину.

Рішення Словенії настало після аналогічного кроку Іспанії, Ірландії та Норвегії. У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.