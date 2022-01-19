Toyota представила минивэны Noah и Voxy нового поколения

Toyota Noah

Минивэны Toyota Noah и Voxy четвертого поколения вышли на японский рынок. Обе модели делят платформу с Corolla, но внешне различаются дизайном и предлагают несколько вариантов компоновки салона. Из новшества заявлены выдвижные подножки с простейшим механизмом каракури (ведет свое начало от японских механических кукол «каракури-нингё» (絡繰り人形), распространенных в Японии XVIII-XIX веков) и фиксируемая в любом положении дверь багажника. В гамме силовых установок - «атмосферник» 2.0 серии Dynamic Force и гибридная система на базе мотора 1.8. И там, и там можно выбирать между передним и полным приводом.





Минивэны Toyota Noah и Voxy - близкие родственники. Фактически это один автомобиль, различающийся дизайном и оснащением. Если использовать терминологию Toyota, то стилистика Noah выражает «стремление к спокойствию и обыденности», а Voxy - это уже про передовые тренды и уникальность. Обе машины используют платформу GA-C от Corolla, переход на которую положительно сказался не только на ездовых качествах, но и на запасе места в салоне. Общий у них и набор силовых агрегатов.

Toyota Noah

Базовым двигателем назначен «атмосферник» 2.0 (M20A-FKS) семейства Dynamic Force (170 л.с. и 202 Нм) в паре с вариатором Direct Shift. Коробка умеет имитировать десять фиксированных передач и оборудована классической первой ступенью с зубчатым приводом. Второй агрегат - это гибрид на базе «четверки» 1.8 (комбинированная отдача - 140 л.с.), по паспорту расходующий 4,3 литра на «сотню». Привод и там, и там может быть передним либо полным (4WD для обычных минивэнов и E-Four с отдельным электромотором на задней оси - для гибридов).

Toyota Voxy

На «четвертых» Noah и Voxy оптимизирована геометрия подвесок (Макферсоны спереди и торсионная балка сзади), что улучшило управляемость. А более жесткая конструкция кузова позволила уменьшить угол наклона центральных стоек и увеличить расстояние между левой и правой на 75 миллиметров, добавив немного простора пассажирам на задних рядах. Салон рассчитан на семь или восемь посадочных мест, то есть с капитанскими креслами (оснащены оттоманками, подогревом и складными боковыми столиками) либо трехместной скамейкой на втором ряду. Отдельно можно заказать смещенный к правому борту и оснащенный поручнями диван под двух седаков.

Toyota Voxy

Сиденья второго и третьего ряда можно регулировать продольно в диапазоне 705 (восемь мест) или 745 миллиметров (семь мест). Разумеется, предусмотрены адаптация салона под перевозку пассажиров в инвалидных колясках и установка переднего поворотного кресла для удобства высадки и посадки. Боковая дверь с электроприводом и опциональным взмаховым датчиком работает синхронно с выдвижной подножкой, причем последняя оснащена простейшим механизмом каракури из шестеренок и валов. Такой же используется для фиксации двери багажника под произвольным углом. Интересно, что расположение подножки и поручней учитывает в том числе рост ребенка.

Также для минивэнов предлагается набор систем безопасности Toyota Safety Sense, включающий автоматическое торможение, объезд препятствий, удержание в полосе и функцию контроля перекрёстков. О безопасном выходе из машины заботится технология Safe Exit Assist, блокирующая дверь в случае приближения другого автомобиля, а о водителе - комплекс Teammate с системами Advanced Drive и Advanced Park. Оснащенные им однообъемники могут самостоятельно двигаться по выбранной полосе, поддерживать безопасную дистанцию, в том числе пропускать машины при сужении дороги, совершать обгоны, перестраиваться и парковаться. Кроме того, впервые на «Тойотах» появилась система дистанционной парковки: она доступна только для гибридов и использует специальное мобильное приложение.

Цены на Toyota Noah в Японии начинаются с 2 670 000 иен ($23350). За эту сумму предлагают переднеприводный минивэн с «атмосферником» 2.0. Полноприводный вариант попросит уже 2 868 000 иен ($25100), а гибрид обойдется в сумму от 3 050 000 до 3 890 000 иен ($26700 - $34050). «Стиляга» Voxy выйдет чуточку дороже: 3 090 000-3 960 000 иен, или $27050 - $34650.



