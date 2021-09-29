Mercedes-Benz стал совладельцем гигафабрики литий-ионных аккумуляторов

Mercedes-Benz объявил о приобретении 33% акций ACC. Теперь у ACC три равноправных акционера - TotalEnergies, Stellantis (автомобильная корпорация, образованная в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA) и Мерседес.

В сентябре прошлого года нефтегазовый концерн TotalEnergies (ранее - Total) и автомобильная группа PSA (Пежо-Ситроен) объявили о создании совместного предприятия Automotive Cells Company (ACC), которое будет производить литий-ионные аккумуляторы.

Первоначально планировалось построить гигафабрику мощностью 8 ГВт*ч в северной Франции к 2023 году, а затем такой же завод на юго-западе Германии в Кайзерслаутерне. ACC собиралась к 2030 г расширить обе площадки до 24 ГВт*ч (всего 48 ГВт*ч в год). Этот объём был призван обеспечить производство одного миллиона электромобилей, «более 10% европейского рынка».

Однако времена меняются быстро.

В пятницу Mercedes-Benz объявил о приобретении 33% акций ACC. Теперь у ACC три равноправных акционера - TotalEnergies, Stellantis (автомобильная корпорация, образованная в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA) и Мерседес.

В новом составе партнёры собираются построить по всему миру восемь фабрик по выпуску литий-ионных батарей общей производственной мощностью 120 ГВт*ч в год. Для сравнения, CATL, крупнейший производитель Li-ion аккумуляторов в мире, в 2020 году поставил 52,8 ГВт*ч своих устройств, а наше ООО «РЭНЕРА» (отраслевой интегратор Росатома по накопителям энергии, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») планирует построить фабрику на 3 ГВт*ч к 2026 году.

В июле Мерседес сообщил, что к 2030 г может перейти на выпуск только электрических авто. Таким образом, к концу десятилетия немецкой автомобильной компании могут потребоваться аккумуляторы общей емкостью более 200 гигаватт-часов для обеспечения ее выпуска электромобилей.

«Вместе с ACC мы будем разрабатывать и эффективно производить аккумуляторные элементы и модули в Европе с учетом конкретных требований Mercedes-Benz», - говорит Ола Каллениус, председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG.

Общий объём инвестиций в АСС превысит 7 млрд евро (для выпуска 120 ГВт*ч аккумуляторов в год). В течение следующего года Мерседес инвестирует в компанию несколько сотен миллионов евро.

Mercedes-Benz в будущем займет два из шести мест в Наблюдательном совете ACC. «Мы продолжим оснащать наши модели EQ только самыми передовыми и надежными аккумуляторными элементами. Для этого мы делимся с ACC технологиями и производственными ноу-хау», - говорит член совета директоров Daimler Маркус Шефер.

Как поставщик Mercedes-Benz, ACC должна соответствовать требованиям в части углеродного следа продукции (немецкий автопроизводитель планирует добиться к 2039 году производства с нулевым балансом выбросов CO2 по всей цепочке создания стоимости). Поэтому ACC будет в первую очередь покупать электроэнергию из возобновляемых источников для производства своих высокоэффективных аккумуляторов.

Партнеры также стремятся сократить использование критических материалов с помощью новых технологий. Аккумуляторы ACC будут на 95% перерабатываемы.