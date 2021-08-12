Финансовые новости
- |
- 12.08.21
- |
- 04:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 10.08.21
12:55 11.08.2021 |
---
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 10 августа.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.08
|30845.0 (7.0)
|24842.0 (8.0; 14)
|09.08
|34359.0 (7.0)
|-
|10.08
|18965.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском
|На старте подготовки к выборам: Кто является самым опасным для рейтинга Зеленского
|Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется «Северным потоком - 2»
|Приручение или уничтожение: Что власть делает с «Нацкорпусом»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :