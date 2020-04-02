Volkswagen Tiguan и Arteon станут гибридами

Компания Volkswagen расширит линейку подключаемых гибридов, и после обновленных седана и универсала Passat GTE выведет на рынок ещё несколько бензоэлектрических моделей. Среди них будут заряжаемые гибриды Tiguan и Arteon.

Новинки будут технологически близки к Volkswagen Passat GTE Variant, который оснащается турбомотором 1.4 TSI (156 сил), 115-сильным электродвигателем и тяговой батарей на 13 киловатт-часов, позволяющей без подзарядки проезжать до 56 километров в цикле WLTP. А также Golf GTE, где та же самая установка выдает уже 245 сил. Какой из вариантов достанется Tiguan и Arteon пока не известно - подробности появятся до конца года.

Тем временем в Китае продается Tiguan L PHEV с силовой установкой как у Passat GTE Variant. Вседорожник предлагается только с передним приводом, но в Европе модель может получить полноприводную трансмиссию с отдельным электромотором на задней оси, как у концепта GTE Active 2016 года.