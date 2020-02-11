Финансовые новости
- |
- 11.02.20
- |
- 20:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Mercedes-Benz пересмотрит модельный ряд и сократит тысячи сотрудников
15:53 11.02.2020 |
---
В концерне Daimler могут предпринять радикальные меры ради будущего Mercedes-Benz - в их числе оптимизация модельного ряда и массовые сокращения. По информации издания Handelsblatt, это коснется 15 тысяч сотрудников, а из модельной линейки пропадут несколько модификаций S-Class. Планируемая экономия при этом составит 1,4 миллиарда евро.
О возможном сокращении 10 тысяч рабочих стало известно еще осенью прошлого года, однако эта цифра может увеличиться до 15 тысяч, сообщает газета со ссылкой на источник в компании. Вместе с тем, глава Daimler Ола Каллениус может урезать инвестиции в убыточные проекты, которые не являются частью основного бизнеса автопроизводителя, а также пересмотреть модельный ряд. В Handelsblatt считают, что из линейки исчезнут купе и кабриолет Mercedes-Benz S-Class. Ранее также сообщалось, что в мае завершится производство пикапа X-Class, который просуществовал всего несколько лет.
Подробности о грядущей оптимизации будут озвучены в ходе ежегодной пресс-конференции Daimler, которая состоится во вторник, 11 февраля.
На прошлой неделе Mercedes-Benz раскрыл план по выпуску новинок до 2022 года, который включает 32 новые модели и обновленные версии уже существующих машин. Среди них несколько электрокаров линейки EQ, проект One, новые S-Class и C-Class, 20 подключаемых гибридов, а также кроссовер Smart.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?
|Зачем Коломойский легализует частные военные компании
|Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака
|Рейтинговая кома Вакарчука: Какой раскол есть в партии «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :