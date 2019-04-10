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США и Великобритания оштрафовали Standard Chartered на $1,1 млрд за нарушение санкций против Ирана
08:28 10.04.2019 |
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Британский банк согласился выплатить штраф для урегулирования обвинений в рамках расследований со стороны американских и британских регуляторов по поводу нарушений санкций против Ирана.
В сообщении Standard Chartered отмечается, что в рамках достигнутых соглашений, $947 млн будет выплачено ряду различных агентств США, и еще 102 млн фунтов стерлингов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
Большая часть банковских транзакций, которые попали под подозрение регуляторов, была осуществлена до 2012 г. В частности, ряд сделок были проведены через отделение иранских компаний в Дубаи в период с 2007 по 2011 гг.
Как отметила прокурор округа Колумбия Джесси Лю, своими действиями Standard Chartered якобы "подорвал целостность финансовой системы США и нанес ущерб национальным интересам США посредством намеренного предоставления иранцам доступа к американской экономике".
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