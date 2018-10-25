Исследование: другие технологии пока превосходят блокчейн

Представители Агентства по вопросам цифровых преобразований (DTA) при правительстве Австралии пришли к выводу, что на данный момент другие технологии более эффективны в решении реальных проблем бизнеса, чем блокчейн.

«Блокчейн - интересная технология, но пока находится на ранней стадии развития и на вершине хайпового цикла. Однако без стандартизации и дальнейших улучшений вы, скорее всего, сделаете выбор в пользу других решений», - подчеркнули в ведомстве.

В DTA отметили, что сильные стороны блокчейна активно продвигают компании, которые продают решения на основе этой технологии, но, одновременно с этим, позитивная обратная связь отсутствует.

Тем не менее DTA продолжит изучать потенциальные области применения распределенного реестра в платежных целях на территории Содружества наций.

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