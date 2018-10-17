Исследование: внедрение блокчейна на корпоративном уровне оказалось сложнее, чем ожидалось

Интеграция решений на основе технологии распределенного реестра (DLT) в существующую инфраструктуру компаний на практике оказалась сложнее, чем это предполагалось изначально. Об этом говорится в недавнем отчете компании Greenwich Associates, пишет Forbes.

В ходе исследования были опрошены более 200 руководителей и топ-менеджеров компаний, которые осуществляют модернизацию, внедряя различные блокчейн-решения.

На основе полученных ответов аналитики пришли к выводу, что есть целый ряд схожих проблем, с которым сталкиваются компании, включая вопросы масштабирования, безопасности, конфиденциальности транзакций и их платежной составляющей.

Так, обсуждая вопросы масштабирования, 42% респондентов назвали это большой проблемой, 39% опрошенных, наоборот, не считают это слишком большой проблемой, еще для 19% это и вовсе не является проблемой. При этом только 7% компаний, которые сфокусированы на работе с распределенными реестрами, считают масштабирование крупной проблемой.

По мнению автора исследования Ричарда Джонсона, такое расхождение в ответах между компаниями, которые ориентированы на блокчейн, и организациями, для которых технология не является основной сферой деятельности, может быть связано с общим оптимизмом в отношении, инноваций со стороны первых.

В целом же касательно проблем, с которыми сталкиваются компании, Джонсон считает, что они могут быть вызваны переходом от тестовой среды к практике.

Также в исследовании отмечается, что процесс интеграции DLT-решений тормозится из-за слишком медленной скорости транзакций. Несмотря на это, 2% опрошенных заявили, что их системы могут обрабатывать до 15 000 транзакций в секунду.

Несмотря на то, что 2% могут показаться небольшой цифрой, это, как считает Ричард Джонсон, очень хороший знак с точки зрения потенциала технологии и ее будущего принятия.

«Мы начинаем видеть, что компании находят решения для быстрой работы блокчейнов и обработки большого числа транзакций. Я думаю, это очень обнадеживает», - сказал он.

Ранее на этой неделе аналитики Qiwi Blockchain Technologies (QBT) заявили, что по итогам 2018 года стоимость рынка разработки корпоративных блокчейн-решений в России составит 1,5 млрд рублей. В 2019 году этот показатель, по их прогнозам, увеличится в 2,7 раза до 4 млрд рублей.