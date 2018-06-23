Японские дилеры Toyota начали прием заказов на флагманскую модель Century нового поколения

Это всего лишь третья генерация за 50-летнюю историю модели.

Toyota Century выпускается малыми партиями с 1967 года, и используется в основном государственными чиновниками высшего ранга и членами королевской семьи. Например, лимузин на базе Century есть в императорском гараже. Третье поколение модели представили прошлой осенью на автосалоне в Токио - спустя 21 год после выхода предыдущей модели!

Автомобиль отличается сверхконсервативным дизайном - опознать в машине любого года выпуска именно модель Century не составит труда. Хотя технически три поколения седанов не имеют между собой ничего общего.

Машины первого поколения (1967-1997 гг.) оснащались двигателями V8 объемом от трех до четырех литров. Toyota Century второго поколения (1997-2017 гг.) стала единственным автомобилем в истории японского автопрома с мотором V12.

Машины нового поколения получили гибридный силовой агрегат аналогичный тому, что ставился на седаны Lexus LS 600h пятого поколения: это 381-сильный атмосферный мотор V8 объемом пять литров и электромеханический вариатор THS II. Суммарная мощность силовой установки составляет 431 лошадиную силу.

Габаритная длина Toyota Century составляет 5335 миллиметров, колесная база седана равна 3090 миллиметрам. Ширина - 1930 миллиметров, а высота - 1505 миллиметров. Таким образом, по общей длине машина находится между длиннобазной версией Мерседеса S-класса и «растянутым» Майбахом. По расстоянию между осями она уступает удлиненному S-классу 75 миллиметров, зато на 90 миллиметров выше. При этом Century выделяется почти горизонтальной линией крыши без скоса в задней части, что обеспечивает простор для задних пассажиров в районе головы.

Интерьер так же консервативен, как и внешность: «плоская» передняя панель с горизонтальным формообразованием, обилие светлого дерева, шкалы в щитке - традиционные, стрелочные. В числе примет времени - только большой экран мультимедийной системы в центре панели. Кресла и дверные панели обиты не кожей, а высококачественной шерстяной тканью. Впрочем, заказчик волен выбрать и кожу.

Задние сиденья имеют функцию массажа и подставку для ног с электрорегулировкой. На высокую плавность хода работают не только настроенная подвеска и жесткий кузов, но и шины, специально созданные для этой машины. Акустический комфорт в салоне повышен за счет системы активного шумоподавления.

Основной цвет для машины - лаково-черный Kamui. Краску наносят в семь слоев, а завершают слоем лака с добавлением черного пигмента, что придает особую глубину. Доступны еще три оттенка - темно-синий, темно-бордовый и серебристый. Завершается работа мокрой полировкой в три прохода, до достижения зеркальной гладкости.

Седаны Toyota Century собирают на заводе Higashi-Fuji. Производство идет с высокой долей ручного труда. План продаж составляет всего 600 автомобилей в год.





Цена модели в Японии составляет 19 600 000 иен ($100 000). Эта сумма превышает стоимость большинства версий Мерседеса S-класса. Дороже только Mercedes-Benz S 600, AMG-модели и стретчи Mercedes-Maybach.