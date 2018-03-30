Финансовые новости
- |
- 30.03.18
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Наследный принц Саудовской Аравии впервые встретился с иудейскими лидерами в США
08:27 30.03.2018 |
---
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в Нью-Йорке встретился с лидерами иудейской общины в США, сообщает "Блумберг".
Это первая встреча саудовского кронпринца с высокопоставленными представителями иудейского сообщества, отмечается в сообщении.
На встрече присутствовали председатель Союза ортодоксальных еврейских конгрегаций Аллен Фагин, глава Движения реформирования Рик Якобс и представитель Консервативного движения иудеев Стивен Верник.
"На встрече стороны подчеркнули общую связь между людьми, особенно людьми веры, важность толерантности, сосуществования и работы плечом к плечу во имя лучшего будущего для человечества", - сообщили агентству "Блумберг" в саудовском посольстве в США.
Наследный принц Саудовской Аравии находится с визитом в США. В ходе поездки он встретился с президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных чиновников.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров
ТОП-НОВОСТИ
|Профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $9 млн
|Как Украина пытается помешать планам России построить Северный поток-2
|Мощная раскачка межбанка 29 марта завершилась лишь копеечным подорожанием доллара
|Билецкий против Корчинского: Зачем националисты устроили цирк касательно ZIK
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :