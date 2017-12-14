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Почтовые операторы просят Порошенко ветировать закон об ограничении беспошлинного ввоза до 3 посылок в месяц стоимостью €150 каждая
11:40 14.12.2017 |
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Почтовые операторы просят Президента Петра Порошенко ветировать закон об изменениях в Налоговый кодекс, регламентирующий ограничение на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая, принятый депутатами 7 декабря.
Об этом говорится в соответствующем обращении почтовых операторов, передают Українські Новини.
"Учитывая те факты, что на сегодняшний день большинство отправлений являются недорогими (до 10 долларов), а Украина инфраструктурно не готова ввести такие меры администрирования, считаем целесообразным просить Вас наложить вето на этот закон и вернуть его на доработку в профильный комитет Верховной Рады Украины", - сказано в нем.
Также операторы отмечают, что изменения, предусматривающие ограничения на беспошлинный ввоз до 3 посылок по 150 евро каждая, появились только в редакции законопроекта ко второму чтению и были приняты без предоставления экономического обоснования и без надлежащего обсуждения с профильными ведомствами, операторами доставки и общественностью.
Кроме того, операторы считают, что такая норма приведет к расширению теневых моделей доставки товаров на "третьих" лиц и использованию неофициальных каналов.
Как сообщали Українські Новини, 7 декабря Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.
Соответствующая норма была внесена депутатом Рады Вадимом Денисенко в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс.
Рада ввела рассрочку до 24 месяцев по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины различного перечня оборудования до 2020 года.
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