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Подарок от депутатов. Почему посылки могут застрять на границе
08:51 11.12.2017 |
Депутаты таки добрались до правил ввоза товаров из-за границы для частных лиц. Верховная Рада ввела новые ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы, проголосовав за законопроект №6776-д.
Для простого украинца это означает, что он сможет получать через международные почтовые и экспресс-отправления беспошлинные посылки не каждый день, как сейчас, а максимум три раза в месяц. Беспошлинный порог для каждой из них остается прежним - 150 евро. То есть за ввоз четвертой посылки придется доплатить государству.
Украинцы, как правило, получают посылки из иностранных интернет-магазинов - AliЕxpress, Ebay, Amazon и других. Власти уже не первый год раздумывали о том, как урегулировать этот рынок. В первую очередь потому, что украинские коммерсанты научились ввозить без пошлины целые партии товаров под предлогом частного ввоза. Они дробились и оформлялись на ряд подставных физлиц. В прошлом году крупные поставщики электроники пытались пролоббировать снижение беспошлинной ставки до 22 евро. Но эта идея была раскритикована. Ведь в таком случае под пошлину попало бы большинство товаров, заказываемых из-за границы рядовыми украинцами.
На сайте Верховной Рады пока нельзя ознакомиться с финальной версией законопроекта, который был принят. В частности, в нынешней его версии еще нет новой нормы беспошлинного ввоза. Поэтому почтовые операторы - Новая Почта и Укрпочта - пока не спешат комментировать, как повлияет нововведение на поток посылок в Украину. Неофициально почтовики говорят, что в первоначальном тексте закона присутствуют некоторые правовые коллизии, и они хотят увидеть и проанализировать финальный текст, когда он будет опубликован.
Кого касается закон
У представителей интернет-магазинов мнения о том, как новая норма частного ввоза товаров повлияет на рынок, разнятся. "Основной серый товар сюда приходит не коробочками и посылочками, а контейнерами. Повлияет (закон. - Авт.) только на мелких продавцов на OLX. Но и они найдут пути", - говорит управляющий партнер интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило. Примерно такого же мнения придерживается и маркетинг-директор ГК Алло Евгений Резуев. По его мнению, нововведение затронет разве что нишевых оптовых игроков и небольших розничных. Им придется перейти на черные схемы - то есть заняться контрабандой.
Представители интернет-магазинов отмечают, что многие наши интернет-площадки оформляют через трансграницу товар напрямую на частного покупателя, а не на себя. "Насколько я знаю, два из первой пятерки онлайн-продавцов одежды таким образом ввозили очень значимую часть всего ассортимента", - говорит Резуев. "А для обычного человека нового лимита более чем достаточно (на крайний случай, есть муж/жена, родители, коллеги)", - добавляет директор интернет-магазина Repka.ua Дмитрий Латанский.
Одежники тоже говорят, что рядовые украинские покупатели, по идее, должны вписаться в новые лимиты. "Не думаю, что эти ограничения существенно повлияют на массовый fashion e-commerce. Средний чек в стране на одежду колеблется в пределах 450-700 грн, обувь - 1500 грн. Изменения отразятся разве что на любителях luxury-брендов и тех, кто консолидирует заказы с американских сайтов", - рассуждает директор по маркетингу шопинг-клуба LeBoutique Юлия Шилова.
В целом государству не стоит рассчитывать на увеличение таможенных платежей, поскольку большинство покупок идет из Китая. И они очень дешевые. Украинцы же продолжат покупать товары в китайских магазинах, преодолевая еще большее количество бюрократии при оформлении товаров.
А о реализации депутаты забыли
Самый интересный аспект нововведения депутатов касается его непосредственного внедрения. Как выяснилось, технически это сделать пока не возможно. Как рассказал руководитель крупной компании на рынке почтово-логистических услуг, инициатива Рады в целом является непродуманной. По его словам, системы, которая могла бы отследить, какая посылка украинца оказалась четвертой, сегодня не существует. И внедрить ее со следующего года, как это планируется, невозможно. Такого же мнения придерживается СЕО Rozetka Владислав Чечеткин. Он задается вопросом, как будут контролировать ввоз по новой системе. "Контроль будет по-украински. И будет стоп всего", - говорит он.
Для контроля посылок нужно разработать новую систему, которая бы объединяла данные о посылках украинцев, проходящих через всех операторов. Скорее всего, заняться ее разработкой должна Государственная фискальная служба.
"Даже если ГФС уже сегодня начала это внедрять, есть законодательство о госзакупках, нужно провести тендеры. Потребуются многие месяцы, чтобы это могло быть внедрено", - отмечает источник редакции на логистическом рынке. Очевидно, речь идет о затратах государства, которые не предусмотрены бюджетом. "Сейчас ГФС должна где-то взять какое-то количество миллионов гривень на разработку этого ПО и его администрирование", - добавляет источник.
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