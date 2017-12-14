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Шведский East Capital вышел из состава акционера банка Пивденный
11:17 14.12.2017 |
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Инвестиционный фонд East Capital Fund (Швеция) вышел из состава акционера банка "Пивденный" (Одесса), продав 9,982% акций.
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Пакет акций East Capital уменьшился с 9,982% до 0%.
В то же время данная доля была выкуплена латвийской компанией VILLA FLORA, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu.
Других подробностей банк не уточняет.
Как сообщали Українські Новини, банк "Пивденный" был основан в 1993 году в Одессе, является универсальным банком, развивающим направления корпоративного, малого и среднего, а также розничного бизнеса.
Крупнейшими акционерами банка "Пивденный" являются Юрий Родин (опосредованно владеет 38,2%) и Марк Беккер (опосредованно владеет 23,6%).
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 14-е место (21,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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