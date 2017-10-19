Toyota сделала шестиместный минивэн с 1000-километровым запасом хода

Компания Toyota показала новый концепт-кар, которые дебютирует в конце октября на автосалоне в Токио. Прототип, представляющий собой шестиместный минивэн, получил название Fine-Comfort Ride, а запас его хода составляет примерно тысячу километров.

Концепт-кар укомплектовали электрическими двигателями, встроенными в колеса. Энергию они получают от топливных ячеек, где она вырабатывается во время химической реакции между водородом и кислородом.

Габаритная длина Toyota Fine-Comfort Ride составляет 4830 миллиметров, ширина - 1950 миллиметров, а высота - 1650 миллиметров. Колесная база прототипа равна 3450 миллиметрам. Таким образом, концепт-кар на 85 миллиметров короче, на 100 миллиметров шире и на 245 миллиметров ниже Toyota Alphard. Разница в расстоянии между осями составляет 450 миллиметров в пользу Fine-Comfort Ride.

Никакой детальной информации об интерьере прототипа в Toyota не привели. При этом на опубликованных фотографиях видно, что концепт-кар получил четыре отдельных кресла, диван третьего ряда, дисплей в ступице рулевого колеса, экран на всю ширину центральной консоли, а также проекционные дисплеи, в том числе на боковых окнах.

Ранее компания Toyota показала прототип Concept-i Ride. Он оснащается дверьми типа «крыло чайки», установленным в центре водительским креслом, джойстиками вместо руля и педалей, а также специальным место для хранения инвалидного кресла и сдвижным пассажирским сиденьем для облегчения доступа в салон людям с ограниченными возможностями.