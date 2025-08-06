Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Згідно з указом, таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, що мають зв'язок із російською нафтою.

Указ є частиною стратегії США щодо тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією, зокрема, щодо нафти, яка видобувається в Російській Федерації. Як зазначається, Індія, одна з найбільших імпортерів російської нафти, поки що підпадає під ці санкції.

Рішення президента Трампа також передбачає подальший моніторинг і можливість внесення змін до заходів економічного тиску, залежно від розвитку ситуації на міжнародній арені.