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АНАЛІТИКА

Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ

 

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Згідно з указом, таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Зазначений захід стосується імпорту з Індії товарів, що мають зв'язок із російською нафтою.

Указ є частиною стратегії США щодо тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією, зокрема, щодо нафти, яка видобувається в Російській Федерації. Як зазначається, Індія, одна з найбільших імпортерів російської нафти, поки що підпадає під ці санкції.

Рішення президента Трампа також передбачає подальший моніторинг і можливість внесення змін до заходів економічного тиску, залежно від розвитку ситуації на міжнародній арені.
За матеріалами: Економічна правда
 

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