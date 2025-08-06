Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Вікторія Калімбет / BBC Україна

Переможця конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського призначили, але з запізненням. Кабмін зробив це уже після завершення дедлайну, встановленого на 31 липня, від якого залежало надання Україні чергового траншу від МВФ.

Напередодні Олександр Цивінський зустрівся з прем'єркою Юлією Свириденко, з якою вони домовилися про проходження поліграфа. Хоча закон не передбачає додаткової перевірки, як написала керівниця уряду, це "позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі".

У вівторок, 5 серпня, Олександр Цивінський успішно пройшов поліграф. Про це написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк на своєму фейсбуці.

Сьогодні, 6 серпня, уряд ухвалив рішення призначити Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

"Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа - немає застережень щодо його кандидатури", - повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Очільниця уряду зазначила також, що очікує на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення довіри між Бюро й українськими підприємцями.

"Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - додала Свириденко.

Чому уряд відхиляв кандидатуру Цивінського

Конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, на чиєму рахунку кілька гучних розслідувань, серед яких - справа проти Сергія Пашинського та операція "Чисте місто" у міській держадміністрації Києва.

Попри рішення незалежної конкурсної комісії, а також обов'язок призначити переможця, Кабмін не підтримав кандидатуру Цивінського. Причина - безпекова оцінка СБУ, зокрема, що стосується родинних зв'язків із громадянами Росії.

Сам Цивінський заявив, що впродовж 10 років проходив усі необхідні перевірки, а рішення вважає незаконним. 31 липня він повідомив на своєму фейсбуці, що СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав непризначення його на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.

Заповнення посади директора БЕБ до 31 липня було умовою продовження надання допомоги з боку Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів, яка стартувала у 2023 році.

Співрозмовники BBC Україна у політичних колах впевнені, що МВФ розблокує наступний транш після призначення директора БЕБ.

Водночас реформа Бюро економічної безпеки є частиною зобов'язань України в межах євроінтеграційного процесу.

Зокрема, у звіті про розширення ЄС за 2024 рік окремо підкреслюється необхідність прозорої реалізації закону про БЕБ, включно з конкурсом на основі особистих заслуг і доброчесності.

Що таке БЕБ

Бюро економічної безпеки в теорії має працювати на економічну безпеку України та сприяння її інвестиційної привабливості.

Бюро, створене у 2021 році, стало єдиним профільним органом, який розслідує економічні злочини. Фактично, БЕБ замінило податкову міліцію та економічні підрозділи в СБУ та Нацполіції.

Метою його створення було зменшення тиску на бізнес та контроль використання міжнародної допомоги. Цей орган мав стати незалежним від політичних впливів.

Проте від самого початку його роботи закладений у створення БЕБ задум не спрацював як належало.

У 2021 році відбувся перший конкурс на обрання голови БЕБ. Тоді конкурсну комісію очолював радник голови ОП Тимофій Милованов. Конкурс завершився скандалом, кількох незалежних кандидатів не допустили до нього, а до незалежності призначеного керівника були сумніви в експертів та західних партнерів України.

Західні партнери України почали говорити про неефективність реформи БЕБ та вимагати від Києва проведення відкритого конкурсу за вирішальної участі західних експертів, як це відбувається при обранні керівників НАБУ і САП.

Зрештою задля отримання західної допомоги влада таки погодилась на реформу БЕБ та прописала нову процедуру обрання керівника.