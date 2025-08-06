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США схвалили продаж Україні послуг із обслуговування гаубиць М777 на 203,5 млн доларів
08:51 06.08.2025 |
Державний департамент США затвердив продаж Україні послуг із ремонту, технічного обслуговування та логістики для гаубиць M777, загальна вартість пакета становить 203,5 мільйона доларів. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства США.
Вартість першого пакета становить 104 мільйони доларів, він передбачає продаж Україні військового обладнання, ремонтні послуги та підтримку для гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання. Головним підрядником за цим контрактом буде компанія BAE Systems із Великої Британії.
Другий пакет на суму 99,5 мільйона доларів передбачає транспортні та логістичні послуги, підрядника визначать з-поміж затверджених постачальників США.
23 липня Сполучені Штати схвалили продаж Україні зенітних ракетних комплексів Hawk у модифікації Phase III та бойових машин піхоти Bradley на суму 322 мільйони доларів.
24 липня США санкціонували продаж Україні обладнання для протиповітряної оборони та ремонту сахохідних гаубиць М109 на загальну суму 330 мільйонів доларів.
14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.
Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів - це дуже багато.
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