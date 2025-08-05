Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні в понеділок, 4 серпня, обрав запобіжний захід народному депутату Олексію Кузнєцову (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Суспільне".

"ВАКС відправив нардепа Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Кузнєцов та його спільники упродовж 2024-2025 рр. налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Кузнєцова та інших членів групи було затримано 2 серпня. Імена фігурантів не називались, однак, за даними ЗМІ, до схеми за участі Кузнєцова причетний екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, зараз - голова Мукачівської РДА).

Як повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, серед підозрюваних: колишній голова Луганської обласної державної адміністрації; народний депутат України; начальник міської військової адміністрації; командир військової частини Національної гвардії України; фактичний бенефіціарний власник підприємства - виробника БПЛА; директорка підприємства-виробника БПЛА.