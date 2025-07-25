США підтримали продаж Україні військової допомоги на ще 330 мільйонів доларів

M190

Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною вартістю 330 мільйонів доларів. Йдеться про обладнання для протиповітряної оборони та засоби обслуговування гаубиць M190.

Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Пакет ППО оцінюють у 180 мільйонів доларів. До нього ввійшли:

* модифікації та технічне обслуговування;

* запчастини;

* витратні матеріали;

* підтримка ремонту;

* навчання персоналу;

* навчальне обладнання.

Окремо там повідомили, що США також готові продати допомогу в обслуговуванні самохідних гаубиць M109. Цей пакет оцінили у 150 мільйонів доларів. Допомога включає засоби технічного обслуговування, ремонту та навчання.

Агентство співробітництва в галузі оборони США не уточнює, хто саме оплатить передання Україні обладнання до ППО та гаубиць.

Агентство також наголошує в кожному повідомленні про те, що допомога Україні не вплине на обороноздатність США.

«Це підтримуватиме цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону», - йдеться в повідомленні.

23 липня Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги вартістю 322 мільйони доларів. Перший пакет містить ракетні комплекси HAWK Phase III на суму 172 мільйони доларів, а другий - бойові машини піхоти Bradley на суму 150 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.