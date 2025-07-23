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Рада пішла на перерву майже до кінця серпня
17:54 23.07.2025 |
Парламентарі взяли перерву, що триватиме чотири тижні.
Про це оголосив народний депутат Ярослав Железняк.
«Рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на "перерву"... На 4 тижні, до 20-х чисел серпня...» - написав він.
Нагадаємо, напередодні, 22 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, поправки до якого фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП. Зокрема, він передбачає таке:
* генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
* має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
* може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
* сам вирішує спори про підслідність;
* самостійно підписує підозри топпосадовцям;
* керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів - це вирішує тільки генпрокурор.
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