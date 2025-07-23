Рада пішла на перерву майже до кінця серпня

Парламентарі взяли перерву, що триватиме чотири тижні.

Про це оголосив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на "перерву"... На 4 тижні, до 20-х чисел серпня...» - написав він.

Нагадаємо, напередодні, 22 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, поправки до якого фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП. Зокрема, він передбачає таке:

* генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

* має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

* може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

* сам вирішує спори про підслідність;

* самостійно підписує підозри топпосадовцям;

* керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів - це вирішує тільки генпрокурор.