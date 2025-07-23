Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ

 

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови, а також пояснили, що має робити Київ для виходу з кризи.

Про це йдеться у листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, який є у розпорядженні "Європейської правди".

У листі, який датований 22 липня, Джулія Фромгольц - керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР - висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП: прийняття законопроєкту № 12414.

Вона заявила, що цей закон (який набув невдовзі після того, як Київ отримав цей лист, адже ввечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав його), значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала Україну та президента ветувати цей законопроєкт.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", - йдеться у документі.

Також голова секретаріату WGB попередила про наслідки для України, якщо Київ не вчинить дії для виправлення проблеми.

"Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону) залишиться невирішеним - це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", - підсумувала Фромгольц.

В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7653
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,8654
  0,0747
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3815  0,00 0,00 41,9269  0,02 0,04
EUR 48,5712  0,13 0,26 49,2685  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,03 0,08 41,7800  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес