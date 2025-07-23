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АНАЛІТИКА

МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП

 

Дипломат Майкл МакФол, який разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти РФ заявляє, що президент України Володимир Зеленський не мав підписувати законопроєкт №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомляється на сайті Верховної Ради України у вівторок.

"Зеленський не повинен підписувати цей законопроект. Українські депутати проголосували за знищення незалежності антикорупційних органів", - написав МакФол в соцмережі Х у вівторок ввечері ще до того, як стало відомо про підписання Зеленським цього законопроєкту.

Президентка Weatherman Foundation Меган Моббз, дочка спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога назвала прийняття законопроєкту "неймовірно дурним рішенням", прийнятим в найгірший можливий час.

 

"Це рішення справді, неймовірно, карколомно дурне. Це відбувається в найгірший можливий час, враховуючи нещодавні позитивні зміни в політиці США. Це дає сильний наратив поганим акторам", - написала Моббз в Х.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Президент України підписав його пізно ввечері.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок відбулись акції протесту проти законопроєкту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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