Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про серйозну стурбованість у зв'язку з ухваленням Верховною Радою закону, що ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Марта Кос заявила, що "серйозно стурбована" результатом голосування Верховної Ради за проєкт №12414, згідно з якими НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

"Демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність НАБУ - це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", - наголосила вона.