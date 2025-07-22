Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт №12414 після поправок щодо роботи САП та НАБУ

Громадська організація Transparency International Ukraine закликає Верховну Раду не приймати законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану", оскільки він може зруйнувати ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями: забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам; бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати детективам НАБУ обов'язкові письмові вказівки; самостійно закривати справи за підозрою топ чиновників", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що процесуальна автономія САП також суттєво обмежується, адже прокурори САП будуть позбавлені можливості визначати підслідність НАБУ у виключних випадках, керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, а також керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

"Депутати також серйозно порушують ст. 116 Регламенту ВРУ, адже кардинально міняють предмет регулювання проєкту закону 12414. Саме ці руйнівні зміни станом на зараз відсутні у публічному доступі. Але Transparency International Ukraine отримала підтвердження з низки джерел, що голосування планується саме сьогодні", - зазначається в повідомленні

"Це становить пряму загрозу незалежності НАБУ - одного з ключових антикорупційних органів, створеного за підтримки міжнародних партнерів як інституцію, захищену від політичного впливу. Закликаємо депутатів не підтримувати такі законодавчі зміни і не скасовувати результатів реформ, які ми всі послідовно досягали з 2014 року", - закликали у ГО.

Як повідомлялося про внесення змін до законопроєкту заявляли голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") та народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"). Обидва заявили, що правки було внесено вранці у вівторок.

Видання Zn.ua опублікувало оновлений текст законопроєкту із внесеними правками, які стосуються роботи НАБУ та САП.

Проєкт передбачає такі ключові трансформації:

1. Генпрокурор стає керівником прокурорів САП - це фактично підпорядковує САП і впливає на справи НАБУ.

2. Генпрокурор отримає право забирати провадження НАБУ і передавати іншим прокурорам.

3. Скасовується заборона на передачу справ з НАБУ іншим органам.

Внесення цих змін матиме ключовий вплив на розслідування Національного антикорупційного бюро, а також опосередковано на роботу Національного агентства із запобігання корупції, яке займається питанням контролю декларацій.

Текст, доступний на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради, не включає ці поправки.