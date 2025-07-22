Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів

Законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, включений сьогодні до порядку денного Верховної Ради України, несе пряму загрозу втрати незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заявляють в антикорупційних органах.

"У разі ухвалення законопроєкту буде зруйновано всі гарантії незалежності НАБУ і САП, а також нашу спроможність вести будь-які розслідування щодо топкорупції", - йдеться в заяві САП в телеграм-каналі у вівторок.

В заяві САП наголошується, що положення законопроєкту прямо передбачають наділення Генерального прокурора виключними повноваженнями отримувати доступ та витребовувати будь-яке провадження НАБУ і САП, а також передавати його іншому органу досудового розслідування.

"У разі виникнення спору про підслідність між НАБУ та іншими органами досудового розслідування його вирішуватиме виключно Генеральний прокурор. Генеральний прокурор фактично стає безпосереднім керівником САП із повноваженнями надавати прокурорам САП будь-які вказівки", - зазначають в САП.

Крім того, як уточнюють в антикорупційні прокуратурі, Генеральний прокурор наділяється виключними повноваженнями закривати справи щодо найвищих посадових осіб держави.

"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури", - йдеться в повідомленні-заяві НАБУ.

В антикорупційному бюро наголошують, що таким чином антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована.

"Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - зазначено в повідомленні НАБУ.