Фінансові новини
- |
- 22.07.25
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів
12:18 22.07.2025 |
Законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, включений сьогодні до порядку денного Верховної Ради України, несе пряму загрозу втрати незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заявляють в антикорупційних органах.
"У разі ухвалення законопроєкту буде зруйновано всі гарантії незалежності НАБУ і САП, а також нашу спроможність вести будь-які розслідування щодо топкорупції", - йдеться в заяві САП в телеграм-каналі у вівторок.
В заяві САП наголошується, що положення законопроєкту прямо передбачають наділення Генерального прокурора виключними повноваженнями отримувати доступ та витребовувати будь-яке провадження НАБУ і САП, а також передавати його іншому органу досудового розслідування.
"У разі виникнення спору про підслідність між НАБУ та іншими органами досудового розслідування його вирішуватиме виключно Генеральний прокурор. Генеральний прокурор фактично стає безпосереднім керівником САП із повноваженнями надавати прокурорам САП будь-які вказівки", - зазначають в САП.
Крім того, як уточнюють в антикорупційні прокуратурі, Генеральний прокурор наділяється виключними повноваженнями закривати справи щодо найвищих посадових осіб держави.
"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури", - йдеться в повідомленні-заяві НАБУ.
В антикорупційному бюро наголошують, що таким чином антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована.
"Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - зазначено в повідомленні НАБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт №12414 після поправок щодо роботи САП та НАБУ
|Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів
|Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через події в НАБУ та хочуть зустрічі з урядом
|Спецоперація з потрійним дном. Чому СБУ прийшла з обшуками в НАБУ та САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - «кріт» ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ
|Нардепу від забороненої ОПЗЖ Христенку повідомили про підозру у держзраді та впливі на НАБУ
|СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити «злиття» інформації про справи
|НАБУ заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну
|Українсько-російські переговори відбудуться цього тижня у Стамбулі – ЗМІ
|Bild: перший Patriot для України за рахунок Німеччини буде готовий не раніше ніж за пів року
|Палата представників США підтримала нову допомогу Україні
Бізнес
|WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ
|Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту