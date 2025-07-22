Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через події в НАБУ та хочуть зустрічі з урядом

Посли держав «Групи семи» висловили стурбованість через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомили посли «Великої сімки».

Посли G7 заявили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ і «мають серйозне занепокоєння» через це.

Дипломати зазначили, що сьогодні вже зустрілися з представниками НАБУ та готуються обговорити ці події з керівництвом уряду.

«Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне управління, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», - заявили посли.

Що відбувається в НАБУ?

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки - станом на ранок повідомлялося про щонайменше 70 обшуків. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2». Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. Паралельно СБУ вирішила провести позапланову перевірку стану охорони державної таємниці. Причому, перевірку організували в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні. А до всього цього ще й відбувається планова перевірка Держспецзв'язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають. Кажуть: такого доступу не отримували, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є «безпідставними й маніпулятивними».

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду «у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором».