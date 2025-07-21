Спецоперація з потрійним дном. Чому СБУ прийшла з обшуками в НАБУ та САП

Юрій Вишневський / dsnews.ua

За благородною ціллю боротьби з "агентами ФСБ" простежуються ще дві: заблокувати гучні розслідування проти оточення Зеленського та перезапустити НАБУ.

Ранок понеділка почався з новин про широкомасштабну кампанію Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і Офісу генпрокурора проти двох інших державних структур: Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Масштаб кампанії справді вражає. "⁠Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ. ⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал", - повідомило НАБУ.

За твердженням НАБУ і САП, паралельно СБУ почала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці в НАБУ і прийшла з аналогічною перевіркою до САП, водночас Держспецзв'язку почала планову перевірку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ. Схоже, цими діями "колег" роботу НАБУ і САП вже паралізовано.

Вражає і мета цієї кампанії. "Служба безпеки проводить комплексні заходи, щоб встановити всі обставини можливих агентурних проникнень в НАБУ російських спецслужб", - повідомила СБУ. За її даними, народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ, після початку великої війни втік з України і продовжує здійснювати вплив на Бюро.

"За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. Серед них - один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з РФ та контактах з рашистами. Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті. Ще один із його зв'язків - це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка", - заявила СБУ.

За її інформацією, під час обшуків у контактерів Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства. "Досудове розслідування триває. За процесуального керівництва Офісу генпрокурора Служба безпеки України продовжує документувати факти можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро та викривати працівників, які з ними співпрацюють", - додає ОГП.

ОГП і СБУ говорять, що Магамедрасулову готується підозра за статтею 111-2 КК "Пособництво державі-агресору", наразі перевіряється інформація щодо його контактів з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

Як повідомила СБУ, також затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби. Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов - заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і був завербований ФСБ. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом Іванцову з боку фігуранта. Раніше співробітники СБУ повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики стосовно вказаного співробітника, однак керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування.

Можливо, буде затримано ще кількох працівників НАБУ. Це означатиме, що СБУ нарешті зробила свою роботу. Зокрема, не пройшло і шести років депутатства Христенка, як СБУ з'ясувала, що він був агентом ФСБ і мав своїх агентів у НАБУ.

Однак є підстави очікувати, що на цьому історія не закінчиться. Бо велике полювання на агентів ФСБ - це ще й зручний привід вирішити інші завдання.

Блокування розслідувань НАБУ

Упродовж останніх двох місяців НАБУ зачепило кількох осіб з владної верхівки. Зокрема, 3 червня НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання. Перед цим його затримали детективи під час спроби залишити територію України. Журналісти швидко з'ясували, що йдеться про Леоніда Міндіча, родича співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. "І це не просто родич. А важлива частина в системі. Як і сам Тимур не просто співвласник "Кварталу 95", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк. 9 червня Леонід Міндіч вийшов із СІЗО під заставу.

5 червня НАБУ і САП повідомили голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна. Раніше він вже став підозрюваним у незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки.

13 червня НАБУ і САП оголосили про викриття "корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків". 23 червня вони оголосили підозру у цій справі віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову.

Про те, що "викрито схему за участю чинного віце-прем'єр-міністра", на youtube-каналі НАБУ розповів Олександр Скомаров. Той самий, про якого зараз СБУ говорить, що він пов'язаний з нардепом-втікачем Христенком. І це для СБУ - дуже зручна підстава для того, щоб ознайомитися з матеріалами розслідування щодо Чернишова.

Втім, СБУ взялася за НАБУ системно. І тепер вона може ознайомитися з матеріалами будь-яких розслідувань НАБУ. "Позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ, стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", - припускає НАБУ.

Водночас СБУ системно взялася також і за САП, хоча там агентів ФСБ начебто не виявлено. Туди СБУ теж прийшла з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. "У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП", - припускає САП.

Перезапуск НАБУ

24 червня керівник одного з підрозділів детективів НАБУ Олександр Цивінський виграв конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки. "ДС" вже аналізувала, чим він небезпечний для Банкової. І уряд відмовився його призначати. "Коли НАБУ взяли близького до Зеленського віце-премʼєра, то система почала панікувати. Хтось - що втратять свої потоки, хтось - що скоро умовного Міндіча візьмуть. Ну і так, особисто Зеленським прийнято рішення скасувати конкурс", - припустив 8 липня нардеп Железняк.

І він дав напрочуд точний прогноз подальших подій. "Ця незаконна історія по блокуванню призначення голови БЕБ - це тільки перша ластівка або тизер наступних дій влади. Насправді, далі буде гірша історія. Після провалу "порешати" кейс Чернишова, в ОП було прийнято рішення якось суттєво зменшити незалежність НАБУ та САП. Тому що це вже починає для них нести не тільки політичні, а і персональні ризики, - розповів Железняк. - Протягом наступного тижня-двох чекайте рішення РНБО чи щось подібне вже проти НАБУ/САП. Я поки не маю конкретно інформації, в якій саме формі це буде зроблено, але точно можу на даному етапі стверджувати, що такі кроки вже готуються".

І ось вранці 21 червня Железняк констатував, що його прогноз починає справджуватися. "Достатньо велика кількість джерел вчора почали говорити, що на цьому тижні готується щось гучне по НАБУ/САП. Я вам теж говорив, що після БЕБ та Шабуніна наступними будуть антикорупційні органи", - зазначив він і невдовзі додав: "Замість перезавантаження БЕБ буде розвантаження НАБУ".

Железняк припускає, що метою може бути порятунок Тимура Міндіча. "Операція "врятувати рядового Тимура" у дії. Але це, відверто, було дуууже очікувано", - констатував він. З ним категорично не згоден народний депутат Олексій Гончаренко, який наполягає на іншій версії: це порятунок Чернишова. "Чи могли в НАБУ співпрацювати з РФ? Можливо. Але зацікавленість СБУ у НАБУ з'явилася після справи Чернишова. Пам'ятаєте, коли колишній міністр єдності не хотів повертатися в Україну? Саме тоді з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але її таки оголосили. І як відповідь - справа проти співробітників НАБУ. Зеленський уже давно намагається знищити незалежність НАБУ. І зараз він, фактично, дуже близький до цього. У Раді ходять чутки, що буде спроба ліквідації або перезапуску НАБУ", - розповів Гончаренко.

Щодо останньої тези, то тут з Гончаренком згодні і Железняк, і ЦПК Шабуніна. "Очевидно, питання існування і незалежності НАБУ й САП поставлять на рівень загроз нацбезпеки. Можливо, це стане питанням РНБО і влада спробує ініціювати законодавчі зміни, спрямовані або на повне знищення антикорупційних інституцій, або перетворення їх на сателітів Банкової", - припускає ЦПК. "Я те саме чую від багатьох джерел плюс про якесь можливе рішення уряду", - говорить Железняк. За його оцінкою, рішення на рівні РНБО і Кабміну прийняти буде легше, ніж провести законодавчі зміни через парламент. Однак тут з ним можна посперечатися: навряд чи важче, лише - довше. Якщо не буде команди "стоп" він західних партнерів України і МВФ, цей "потяг" не зупиниться.