Нардепу від забороненої ОПЗЖ Христенку повідомили про підозру у держзраді та впливі на НАБУ

Чинного народного депутата Федора Христенка, який раніше входив до фракції забороненої "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), викрили на роботі на Росію, повідомили у понеділок, 21 липня, у Службі безпеки (СБУ) та у Офісі генерального прокурора України (ОГПУ).

Як встановили правоохоронці, він є старшим агентом ФСБ Росії і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Наразі Христенко перебуває за кордоном - за даними СБУ, з України він втік після початку повномасштабної війни, але продовжує чинити вплив на Бюро.

За даними слідства, Христенка було завербовано Росією ще в період президентства Віктора Януковича. Правоохоронці отримали докази його тісних контактів із колаборантом Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський). Крім того, Христенко був зв'язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув внаслідок вибуху у Москві на початку 2025 року, вказують у СБУ.

"За наявною інформацією, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок", - йдеться у повідомленні служби.

СБУ: Христенко налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ

В СБУ стверджують, що зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед тих, з ким спілкувався нардеп - один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, про затримання якого стало відомо у понеділок.

"Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, - керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу під час його втечі за кордон", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Крім того, в ОГПУ повідомили, що також мають інформацію про те, що бізнесмен Ігор Коломойський "планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Скомарова" - у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки. "Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України - Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, як новий керівник БЕБ, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами листування Коломойського з одним зі своїх підлеглих", - додають у СБУ.