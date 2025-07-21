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Українсько-російські переговори відбудуться цього тижня у Стамбулі – ЗМІ
10:09 21.07.2025 |
Цього тижня у Стамбулі відбудуться дві окремі зустрічі, що мають вирішальне значення для міжнародної дипломатії - щодо іранської ядерної програми і українсько-російські, повідомляє Independent Türkçe.
"Дипломатичні джерела повідомили, що цього тижня у Стамбулі відбудеться зустріч російської та української делегацій. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер. Конкретної інформації щодо місця, часу чи складу делегації не було оприлюднено", - вказується у повідомленні.
На п'ятницю заплановано нову зустріч в рамках ядерних переговорів між Великою Британією, Францією та Німеччиною, сторонами ядерної угоди з Іраном. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь заступники міністрів закордонних справ або радники з національної безпеки країн-учасниць.
Планується, що всі зустрічі будуть закритими для преси, а громадськість буде поінформована через письмові заяви.
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