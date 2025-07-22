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АНАЛІТИКА

Bild: перший Patriot для України за рахунок Німеччини буде готовий не раніше ніж за пів року

 
Система протиповітряної оборони Patriot, яку Німеччина планує оплатити для передачі Україні, наразі допрацьовується і буде готова не раніше ніж за 6-8 місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Bild.

Видання нагадує, що йдеться про Patriot, який мала отримати Швейцарія, однак її посунули у черзі заради України. Витрати по цій системі візьме на себе Німеччина.

Однак у публікації йдеться, що ця система все ще допрацьовується американським оборонним підрядником Raytheon і, як очікується, буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців.

За даними Bild, щоб іще пришвидшити постачання Україні, Німеччина розглядає можливість відправки Patriot із запасів своїх Збройних сил. Заміну необхідно буде замовити у Raytheon, а поставка займе роки.

При цьому видання наголошує, що Німеччині бракує засобів протиповітряної оборони.

На початку війни Бундесвер мав 12 систем Patriot, з яких три були передані Україні, ще дві системи використовуються в Польщі для охорони аеропорту в Жешуві.

Крім того, за інформацією Bild, три системи зараз оновлюються збройними силами Німеччини, тому наразі вони не готові до використання, а ще принаймні одна потрібна для навчань.

Таким чином, для власної протиповітряної оборони Німеччині наразі доступні максимум три одиниці. Якщо Україні буде передано ще одну систему, їх залишиться дві.

Водночас видання нагадує, що Німеччина очікує на поставки Patriot, які замовляв попередній уряд. Перший з них має надійти наприкінці 2026 року, а решта - до 2029 року.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.
 

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