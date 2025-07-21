Палата представників США підтримала нову допомогу Україні

Нижня палата американського Конгресу - Палата представників США - підтримала продовження постачання військової допомоги Україні, повідомив у суботу, 19 липня, соцмережі Х член Палати, конгресмен-республіканець Дон Бейкон.

За це рішення проголосувала більшість - 353 голосів "за", водночас 76 висловилися "проти".

"Сьогодні вранці Палата представників переважною більшістю голосів (353-76) проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні", - повідомив американський політик.

Про це ж у Telegram повідомив і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Документ ще має розглянути Сенат. У разі його ухвалення документ направляється на підпис президенту США.

Як повідомляє The Hill, йдеться про законопроєкт, що передбачає виділення приблизно 832 мільярдів доларів на оборонні програми на 2026 рік, включаючи й іноземні програми. За нього проголосував 221 конгресмен, проти виступило 209.

Скоротити обсяг іноземної допомоги пропонувала конгресменка-республіканка від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін.

Зокрема, вона вносила поправку щодо зменшення фінансування Ізраїльської програми співпраці - угоди, за якою США надають Ізраїлю 500 мільйонів доларів на програми протиракетної оборони, її відхили 422 голосами. Законодавці також не підтримали її поправку щодо заборони використання коштів із законопроєкту для надання допомоги Україні. Усі 76 конгресменів, які проголосували за поправку, були республіканцями.

"Усі мої поправки щодо скорочення 1,6 мільярда доларів іноземної допомоги з нашого оборонного бюджету провалилися, оскільки і республіканці, і демократи відмовляються припинити надсилати ваші важко зароблені податкові долари до іноземних країн", - написала Грін у дописі на соціальній платформі X. "І моя поправка щодо припинення надсилання грошей Україні. Так, вона також провалилася", - додала вона.