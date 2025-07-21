Президент Азербайджану порадив Україні «не миритися з окупацією»

Президент Азербайджану Ільгам Алієв порадив Україні «не миритися» з російською окупацією її територій з боку Росії - про це він сказав на медіафорумі в місті Шуша, відповідаючи на питання українського журналіста Дмитра Гордона.

Алієв провів паралелі між ситуацією Азербайджану, частину території якого - Нагірний Карабах і прилеглі райони - Баку не контролював близько 30 років. Зрештою Азербайджан збройним шляхом в 2023 році встановив контроль над Карабахом, який залишило практично все його вірменське населення.

«За роки переговорного процесу - а я брав участь у ньому з кінця 2003 року - за 17 років, було дуже багато пропозицій, дуже багато зустрічей. Було дуже багато меседжів про те, що треба змиритися з реаліями. І потім ми вирішили, що ми створимо нові реалії, і ви будете миритися з ними», - заявив президент Азербайджану.

Відтак Алієв порадив «ніколи не погоджуватися на окупацію».

Азербайджан офіційно виступає на підтримку територіальної цілісності України.

Раніше в Баку висловлювали невдоволення висловлюваннями міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який, говорячи про можливе мирне врегулювання в Україні, також проводив паралелі між окупованими Росією українськими територіями і Карабахом. Баку обурився тим, що назвав Карабах спірним регіоном.

Крім того, виступаючи в Шуші, Алієв заявив, що Азербайджан готує документи для подачі в міжнародні судові інстанції у зв'язку з катастрофою літака авіакомпанії AZAL у грудні минулого року.

Влада Азербайджану переконана, що літак був збитий російськими системами ППО при спробі посадити в літак. поблизу Актау.

«Ми знаємо, що трапилося, і ми можемо довести це. Ми знаємо, що російські офіційні особи також в курсі того, що трапилося. Питання в тому, чому вони не роблять того, що зробив будь-який сусід у такій ситуації?», - сказав Алієв.

Він зазначив, що за сім місяців Баку не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони. Алієв повторив, що Азербайджан вимагає від Росії визнання вини, покарання відповідальних за загибель літака, виплати компенсації сім'ям загиблих та постраждалих та відшкодування збитків.

Ще в лютому азербайджанські медіа писали про те, що такий позов готується. Тоді в публікації агентства APA йшлося, що «двері для діалогу з Росією відчинені».