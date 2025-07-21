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АНАЛІТИКА

Україна вже отримала танки Abrams від Австралії

 

Австралія вже передала Збройним силам України першу партію обіцяних танків M1A1 Abrams.

Про це повідомило Міністерство оборони Австралії.

На запит офіційного Києва Австралія погодилася передати 49 танків. Україна вже отримала більшість цих машин, а постачання останньої партії відбудеться найближчими місяцями.

«Австралія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ці модифіковані танки M1A1 Abrams забезпечать більшу вогневу міць та мобільність Збройним силам України», - наголосив міністр оборонної промисловості Пет Конрой.

Цей пакет допомоги на приблизно 245 мільйонів австралійських доларів, є частиною допомоги розміром 1,5 мільярда австралійських доларів, яку країна виділила з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Австралія почала процес передання Україні списаних танків ще у травні. Раніше було відомо, що США довгий час не надавали дозволу на передання «абрамсів». Там це пояснювали тим, що буде «незручно» везти танки через океан, оскільки в Австралії бракує досвідченого особового складу, який наглядав би за цією технікою під час транспортування.

Очікується, що Канберра змінить парк власних танків на новішу модель - M1A2.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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