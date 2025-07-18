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Зеленський: Потрібно активізувати перемовний трек з РФ
16:28 18.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 18 липня, що потрібно "активізувати перемовний трек" з РФ.
"Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - написав він у соціальних мережах після зустрічі з новопризначеним секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим, на якій обговорювались "персональні завдання в оборонній та перемовній сферах".
Минулого тижня Зеленський казав, що для досягнення серйозного результату та закінчення війни потрібно готувати зустріч на рівні лідерів, а наступному раунду переговорів з РФ має передувати виконання домовленостей щодо обміну полоненими, досягнутих на другій зустрічі в Стамбулі.
"Думаю, найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати дієвий варіант - підготовку зустрічі на рівні лідерів", - говорив президент. "Бажаним форматом" Зеленський назвав зустріч лідерів трьох держав - України, Росії та США, бо в такому разі "можуть бути не лише слова, але й гарантії за столом перемовин".
У Кремлі "абсолютно згодні" з Зеленським
На слова Зеленського про необхідність активізації переговорного треку відреагували в Кремлі.
"Це позитивний сигнал. Тут ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу", - сказав у п'ятницю журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.
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