Зеленський: Потрібно активізувати перемовний трек з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 18 липня, що потрібно "активізувати перемовний трек" з РФ.

"Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - написав він у соціальних мережах після зустрічі з новопризначеним секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим, на якій обговорювались "персональні завдання в оборонній та перемовній сферах".

Минулого тижня Зеленський казав, що для досягнення серйозного результату та закінчення війни потрібно готувати зустріч на рівні лідерів, а наступному раунду переговорів з РФ має передувати виконання домовленостей щодо обміну полоненими, досягнутих на другій зустрічі в Стамбулі.

"Думаю, найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати дієвий варіант - підготовку зустрічі на рівні лідерів", - говорив президент. "Бажаним форматом" Зеленський назвав зустріч лідерів трьох держав - України, Росії та США, бо в такому разі "можуть бути не лише слова, але й гарантії за столом перемовин".

У Кремлі "абсолютно згодні" з Зеленським

На слова Зеленського про необхідність активізації переговорного треку відреагували в Кремлі.

"Це позитивний сигнал. Тут ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорному процесу", - сказав у п'ятницю журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.