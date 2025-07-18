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Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для «міражів»
13:19 18.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.
Лідери також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.
"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - розповів Зеленський.
Крім того, президенти обговорили продовження роботи у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Зеленський подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу.
"Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки", - резюмував він.
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