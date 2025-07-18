ЄС в рамках санкцій встановив стелю цін на нафту з РФ на рівні $47,6 за барель - ЗМІ

ЄС в рамках 18-го пакету санкцій знизив встановлену G7 верхню межу цін на російську нафту до рівня $47,6 за барель, повідомляють у п'ятницю європейські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела.

У повідомленнях не пояснюється, чи стосується це рішення тільки ЄС або ж країн G7. Раніше в G7 встановили стелю в $60 за барель.