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ЄС в рамках санкцій встановив стелю цін на нафту з РФ на рівні $47,6 за барель - ЗМІ

ЄС в рамках санкцій встановив стелю цін на нафту з РФ на рівні $47,6 за барель - ЗМІЄС в рамках 18-го пакету санкцій знизив встановлену G7 верхню межу цін на російську нафту до рівня $47,6 за барель, повідомляють у п'ятницю європейські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела.

У повідомленнях не пояснюється, чи стосується це рішення тільки ЄС або ж країн G7. Раніше в G7 встановили стелю в $60 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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