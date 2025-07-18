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АНАЛІТИКА

Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

 

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, пише "Європейська правда".

Каллас назвала погоджений 18-й пакет одним з найпотужніших з усіх, застосованих проти РФ.

"Ми ще більше обрізаємо бюджет Кремля на фінансування війни, включивши у списки ще 105 суден "тіньового флоту" і тих, хто їм сприяє, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. "Північний потік" буде під забороною. Це також нижча цінова стеля на нафту", - розповіла Кая Каллас.

За її словами, санкційний пакет забезпечить додатковий тиск на російський ВПК, китайські банки, які допомагають РФ обходити санкції, та додаткові перешкоди для імпорту до Росії компонентів, що використовуються у військових БПЛА.

"Ми вперше покарали санкціями реєстр суден і найбільший нафтопереробний об'єкт компанії "Роснефть" в Індії. Окрім того, наші санкції б'ють по тих, хто займається нав'язуванням ідеології українським дітям", - додала головна дипломатка ЄС.

Каллас додала, що ЄС налаштований далі посилювати тиск на Росію, щоб припинення агресії "стало для Москви єдиним можливим виходом".

Нагадаємо, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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