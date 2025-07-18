Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Колишнього міністра оборони Рустема Умєрова призначили секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Про це йдеться в указі президента.

На цій посаді колишній міністр оборони замінив Олександра Литвиненка, який був секретарем РНБО з березня 2024 року.

Раніше Зеленський після зустрічі з Умєровим заявив, що обговорював із ним «зміни в державних інституціях». Глава держави вказував, що Україні «потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави».

До цього він натякав, що звільнену з посади посолки України у США Оксану Маркарову міг би замінити Умєров.