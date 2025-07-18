Мерц анонсував поставку далекобійної зброї Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) розповів деталі майбутніх поставок Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.

"Ми домовилися протягом останніх днів, що ми з європейського континенту та з Європи в цілому поставимо Україні нові системи Patriot, а ці системи будуть замінені зі США", - сказав він у четвер, 17 липня, під час візиту до Великобританії.

"Адже ми також повинні підтримувати власну обороноздатність", - додав канцлер, цитує AFP.

За його словами, міністри оборони обговорюватимуть найближчим часом технічні деталі. "Їх (Patriot. - Ред.) теж треба перевозити, їх треба налаштовувати. Це не питання годин. Це питання днів, можливо, тижнів", - зазначив Мерц, пише dpa. Він при цьому запевнив, що переговори йдуть "дуже конкретно".

Мерц: Україна незабаром отримає далекобійні системи

Мерц також повідомив, що під час свого поточного візиту докладно обговорив з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером питання військової підтримки України, "й не лише ППО, а й можливості України краще захищатися за допомогою далекобійних систем".

"Україна вже незабаром отримає значну додаткову підтримку в цьому напрямку, в тому числі завдяки промисловій співпраці, яку ми розпочали з Україною", - анонсував канцлер. "Але Україна отримає набагато більшу підтримку в таких системах у найближчі тижні та місяці", - додав Мерц. Інших подробиць він не розкрив.

Мерц також висловив сподівання, що уряд США разом із Конгресом США ухвалять санкції проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп дав принципову згоду на поставку систем Patriot Україні, які оплачуватимуть європейські партнери по НАТО. Уряд Німеччини офіційно запропонував оплатити дві системи Patriot. Чи постачатимуть країни Європи, зокрема ФРН, Києву системи Patriot, які є у них самих на озброєнні, і чи постачатиме Вашингтон їх з власних запасів, поки публічно не оголошувалося.

Мерц: Україна незабаром отримає далекобійні системи

Мерц також повідомив, що під час свого поточного візиту докладно обговорив з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером питання військової підтримки України, "й не лише ППО, а й можливості України краще захищатися за допомогою далекобійних систем".

"Україна вже незабаром отримає значну додаткову підтримку в цьому напрямку, в тому числі завдяки промисловій співпраці, яку ми розпочали з Україною", - анонсував канцлер. "Але Україна отримає набагато більшу підтримку в таких системах у найближчі тижні та місяці", - додав Мерц. Інших подробиць він не розкрив.

Мерц також висловив сподівання, що уряд США разом із Конгресом США ухвалять санкції проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп дав принципову згоду на поставку систем Patriot Україні, які оплачуватимуть європейські партнери по НАТО. Уряд Німеччини офіційно запропонував оплатити дві системи Patriot. Чи постачатимуть країни Європи, зокрема ФРН, Києву системи Patriot, які є у них самих на озброєнні, і чи постачатиме Вашингтон їх з власних запасів, поки публічно не оголошувалося.