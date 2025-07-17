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Україна в пріоритеті: США відкладають постачання Patriot до Швейцарії
17:00 17.07.2025 |
Міністерство оборони США повідомило Швейцарію, що перегляне пріоритети постачання систем Patriot для підтримки України. Через це Швейцарія отримає замовлені комплекси пізніше, ніж планувалося. Про це йдеться в інформації Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії (DDPS).
За інформацією департаменту, Федеральну раду Швейцарії вже поінформовано про це рішення.
"США хочуть посилити свою підтримку Україні. Країни, які зараз постачають Україні системи озброєння, зможуть швидше їх замінити. Тому США вирішили переглянути пріоритети щодо постачання наземних систем протиповітряної оборони Patriot. Німеччина, серед інших, знову вирішила поставити Україні дві свої системи Patriot", - йдеться в повідомленні DDPS.
У департаменті зазначили, що в 2022 році Швейцарія замовила п'ять ЗРК Patriot із запланованою доставкою у 2027-2028 роках. Однак 16 липня 2025 року Міноборони США повідомило DDPS, що країна також зазнає впливу нової системи пріоритетів і що поставки для Швейцарії будуть затримані.
Наразі незрозуміло, скільки саме комплексів буде затримано та чи вплине це на постачання керованих ракет. Також поки що немає точної інформації про нові терміни доставки.
У DDPS нагадали, що це вже не перша затримка. Рік тому США попередили Швейцарію, що постачання керованих ракет PAC-3 MSE для систем Patriot також буде перенесено, щоб пріоритетно підтримати Україну.
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