Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна в пріоритеті: США відкладають постачання Patriot до Швейцарії

Україна в пріоритеті: США відкладають постачання Patriot до Швейцарії

 

Міністерство оборони США повідомило Швейцарію, що перегляне пріоритети постачання систем Patriot для підтримки України. Через це Швейцарія отримає замовлені комплекси пізніше, ніж планувалося. Про це йдеться в інформації Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії (DDPS).

За інформацією департаменту, Федеральну раду Швейцарії вже поінформовано про це рішення.

"США хочуть посилити свою підтримку Україні. Країни, які зараз постачають Україні системи озброєння, зможуть швидше їх замінити. Тому США вирішили переглянути пріоритети щодо постачання наземних систем протиповітряної оборони Patriot. Німеччина, серед інших, знову вирішила поставити Україні дві свої системи Patriot", - йдеться в повідомленні DDPS.

У департаменті зазначили, що в 2022 році Швейцарія замовила п'ять ЗРК Patriot із запланованою доставкою у 2027-2028 роках. Однак 16 липня 2025 року Міноборони США повідомило DDPS, що країна також зазнає впливу нової системи пріоритетів і що поставки для Швейцарії будуть затримані.

Наразі незрозуміло, скільки саме комплексів буде затримано та чи вплине це на постачання керованих ракет. Також поки що немає точної інформації про нові терміни доставки.

У DDPS нагадали, що це вже не перша затримка. Рік тому США попередили Швейцарію, що постачання керованих ракет PAC-3 MSE для систем Patriot також буде перенесено, щоб пріоритетно підтримати Україну.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4342  0,05 0,11 42,0304  0,03 0,07
EUR 48,3569  0,02 0,04 49,0192  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,02 0,05 41,9150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес