Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Верховна Рада проголосувала за призначення колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

За це рішення проголосували 267 депутатів. На цій посаді Шмигаль замінив Рустема Умєрова.

Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді - понад п'ять років. Глава держави заявляв, що на місце прем'єр-міністра пропонує першу віцепрем'єр-міністерку - міністерку економіки Юлію Свириденко.

Натомість Шмигаля, ймовірно, можуть призначити новим міністром оборони. Зеленський казав, що його досвід «точно буде корисним» на цій посаді.

Чим запам'ятався Шмигаль?

Денис Шмигаль був обраний прем'єр-міністром України в березні 2020 року, замінивши на цій посаді Олексія Гончарука.

Під керівництвом його Кабінету Міністрів Україна пройшла пандемію COVID-19 та зустріла повномасштабне вторгнення росії.

Сам прем'єр-міністр серед головних здобутків свого уряду називав реформування системи соціального страхування, освіти, публічних інвестицій і розширення пакета НСЗУ й прозору приватизацію. Так, лише 2024 року приватизація принесла до державного й місцевого бюджетів майже 10,5 млрд гривень, а від оренди землі - отримали 344 млн гривень.

За часів уряду Шмигаля з'явилися програми іпотечного кредитування житла «єОселя», грантів «єРобота», пільгового кредитування для бізнесу «5-7-9», а також компенсація за українську сільгосптехніку та енергетичне обладнання й індустріальні парки.

Також уряд провів адміністративно-територіальну реформу: замість понад 11 тисяч місцевих рад сформували близько 1,4 тисячі територіальних громад.

Крім того, п'ять років тому в Україні запустили державний вебпортал і мобільний застосунок «Дія». Зараз сервіс охоплює понад 130 державних послуг для громадян і бізнесу.

Шмигаль також наголошував, що за останні три роки спроможності українського ОПК виросли у 35 разів і у 2025-му становлять 35 млрд доларів.

Після лютого 2022 року Україна змогла від'єднатися від російської й білоруської енергомережі та інтегруватися до європейської системи. Україна також досягла повної енергонезалежності від росії та відмовилася від транзиту її газу своєю територією.