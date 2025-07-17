Фінансові новини
- |
- 17.07.25
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ
16:10 17.07.2025 |
Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ.
За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер проголосувало 271 народний депутат.
Сибіга займав відповідну посаду з 5 вересня 2024 року і в уряді за прем'єрства Дениса Шмигаля, і в результаті переформатування уряду залишився головою МЗС.
Сибіга народився у 1975 році у місті Зборів Тернопільської області. У 1997 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач англійської мови і в 1999 році - Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю "правознавство". Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.
Із 1997 по 1998 роки був аташе, третім, другим секретарем відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.
В 1998-2002 роках займав посади другого і першого секретаря посольства України в Республіці Польща.
У 2002-2003 роках бум першим секретарем відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України; в 2003-2005 роках - в.о. начальника, начальником відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України; і 2005-2006рр. - начальником відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України, в 2006 році - заступником директора департаменту - начальником відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України.
В 2006-2008 роки працював як заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України; і в 2008-2012 роках - радником-посланником посольства України в Республіці Польща; в 2012-2012 роках - в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України; в 2012-2016 роках - директор Департаменту консульської служби МЗС України; в 2016-2021 роках - посол України в Турецькій Республіці.
В період з 2021 по 2024 рік був заступником керівника Офісу президента України, а з квітня по вересень 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України.
5 вересня 2024 року був призначений міністром закордонних справ України.
Онлайн-трансляцію засідання українського парламенту у YouTube веде народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила Шмигаля міністром оборони
|Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ
|Рада затвердила новий склад уряду
|Зеленський пропонує Cтефанішину на посаду посла у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада підтримала законопроєкт, який заборонить журналістам пов'язувати адвоката з клієнтом
|Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко
|Зеленський: Документи про призначення Шмигаля міністром оборони підписані
|Сметанін знову очолить «Укроборонпром», Мінстратегпром об'єднають з Міноборони – Зеленський
|САП відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Стефанішиної
|Reuters: Деталей плану Трампа щодо озброєння України немає
Бізнес
|Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS
|Глобальні продажі електромобілів зросли у червні на 24%
|NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
|В Європі створюють скляний квантовий процесор