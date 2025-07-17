Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ.

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер проголосувало 271 народний депутат.

Сибіга займав відповідну посаду з 5 вересня 2024 року і в уряді за прем'єрства Дениса Шмигаля, і в результаті переформатування уряду залишився головою МЗС.

Сибіга народився у 1975 році у місті Зборів Тернопільської області. У 1997 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач англійської мови і в 1999 році - Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю "правознавство". Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Із 1997 по 1998 роки був аташе, третім, другим секретарем відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.

В 1998-2002 роках займав посади другого і першого секретаря посольства України в Республіці Польща.

У 2002-2003 роках бум першим секретарем відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України; в 2003-2005 роках - в.о. начальника, начальником відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України; і 2005-2006рр. - начальником відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України, в 2006 році - заступником директора департаменту - начальником відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України.

В 2006-2008 роки працював як заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України; і в 2008-2012 роках - радником-посланником посольства України в Республіці Польща; в 2012-2012 роках - в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України; в 2012-2016 роках - директор Департаменту консульської служби МЗС України; в 2016-2021 роках - посол України в Турецькій Республіці.

В період з 2021 по 2024 рік був заступником керівника Офісу президента України, а з квітня по вересень 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України.

5 вересня 2024 року був призначений міністром закордонних справ України.

Онлайн-трансляцію засідання українського парламенту у YouTube веде народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").