Рада підтримала законопроєкт, який заборонить журналістам пов'язувати адвоката з клієнтом

Верховна Рада України 16 липня підтримала у другому читанні законопроєкт № 12320 про заборону ототожнення адвоката з клієнтом. У Комітеті ВР з питань антикорупційної політики заявили, що готують блокуючу постанову до законопроєкту.

Про це повідомила голова цього комітету Анастасія Радіна.

За її словами, законопроєкт №12320 дозволить притягнути медійників до адміністративної відповідальності «просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи».

Радіна зазначила, якщо закон набере чинності, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк - адвокат Віктора Януковича», журналіста зможуть оштрафувати від 3400 до 5100 гривень.

«А якщо це „порушення" відбудеться повторно впродовж року - то від 10200 грн до 13600 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати», - пояснила очільниця комітету.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин назвав відповідний законопроєкт «реальним наступом на свободу слова».

Юрчишин зазначив, що планує звернутися до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку цьому законопроєкту. А ⁠якщо законопроєкт все ж підпишуть - звертатиметься до президента України з пропозицією накласти вето.

Детальніше про законопроєкт

Законопроєкт №12320 серед іншого пропонує заборонити публічне - у тому числі через медіа, журналістів та громадські об'єднання - ототожнення адвоката і його клієнта.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що він направлений на «створення реального та дієвого механізму захисту прав адвокатів та гарантій їх професійної діяльності, що на практиці буде сприяти реалізації конституційних прав громадян на професійну правничу допомогу».

У пояснювальній записці йдеться, що зараз «особливої гостроти набула проблема порушення гарантій адвокатської діяльності, зокрема заборони ототожнення адвоката з клієнтом».

На думку авторів документу, це пов'язано, зокрема, з «різким зростанням кількості» кримінальних правопорушень, пов'язаних з розглядом судових справ щодо обмеження прав людей, пов'язаних з рф.

«Кожен такий факт викликає занепокоєння у суспільстві, що часто проєктується на адвокатів, які виконуючи свій професійний обов'язок здійснюють захист прав та законних інтересів своїх клієнтів», - йдеться в пояснювальній записці.