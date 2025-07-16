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Reuters: Деталей плану Трампа щодо озброєння України немає
16:14 16.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп нарешті знайшов спосіб озброїти Україну - попросити союзників у Європі передати свою зброю і купити замість неї американську. Проте, як пише Reuters
у середу, 16 липня, деталі цього плану досі не пропрацьовані.
За словами двох джерел агенції, план, представлений Трампом, був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками. Проте після його оголошення стало зрозуміло, що план поки що рамковий, а не конкретний. Головне питання полягає у тому, які саме країни постачатимуть зброю Україні, у тому числі системи протиповітряної оборони Patriot.
Союзники дізналися про план Трампа "в режимі реального часу" - Reuters
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі зі Трампом у Вашингтоні згадав шість країн - Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, - готових взяти участь у схемі закупівлі зброї.
Проте високопоставлені джерела у посольства двох з цих країн в США сказали Reuters, що вони особисто дізналися про план одразу після його оголошення. Навіть близькі союзники США, схоже, дізналися про пропозицію "в режимі реального часу", зазначає агенція.
"У мене чітке відчуття, що нікого заздалегідь не проінформували про точні деталі, і я також підозрюю, що всередині адміністрації вони лише зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", - сказав європейський посол.
Наразі американські чиновники, кажуть джерела, ведуть перемовини із союзниками по НАТО та з'ясовують, хто що готовий надіслати Україні.
Один чиновник назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію "хорошими кандидатами" для відправки батареї Patriot до Києва: або тому, що вони мають кілька батарей, або тому, що стикаються з відносно незначними загрозами.
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