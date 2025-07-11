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АНАЛІТИКА

Франція та Британія значно збільшать миротворчі сили для України: Макрон назвав цифру

 

Франції та Британія мають намір збільшити кількість спільних експедиційних сил (CJEF) до 50 тисяч військових для майбутнього перебування в Україні в рамках "коаліції рішучих".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з прем'єром Британії Кіром Стармером, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою", - сказав Макрон.

Як уточнив французький президент, ці війська, які можуть бути "збільшені вп'ятеро" від нинішньої кількості, матимуть кістяк, сформований навколо Франції та Британії й "здатний об'єднати інших європейських партнерів".

За словами Макрона, партнерство CJEF "додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи".

Ця військова потуга називатиметься Франко-британськими об'єднаними силами. Як ідеться в повідомленні Єлисейського палацу, вони можуть служити "ядром планування для сил заспокоєння, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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